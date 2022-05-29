Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakcı'da bir adım önde

Fenerbahçe, Konyaspor'un 28 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakçı transferinde ciddi mesafe kat etti. Sarı-Lacivertliler, transferde Beşiktaş'tan bir adım öne geçmiş durumda.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakcı'da bir adım önde
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29 Mayıs 2022 10:59
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta içinde katıldığı televizyon programında "Bir kulüp başkanından izin alarak oyuncusuyla görüştüm" ifadesini kullanmıştı. Bu ismin Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı olduğu ve Fenerbahçe'nin bu transferde ciddi mesafe kat ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE, İMZAYA YAKIN

Abdülkerim Bardakçı'yı Beşiktaş da istiyordu. Ancak Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin Konyaspor açısından daha cazip olduğu ve Sarı-Lacivertliler'in imzaya yakın olduğu kaydedildi.

5 GOL 3 ASİST

Milli takıma kadar yükselme başarısı gösteren Abdülkerim Bardakçı, geçtiğimiz sezon 34 resmi maçta 5 gol atmış ve 3 de asist yapmıştı. Abdülkerim Bardakçı bu istatistikleriyle bir stoperden beklenen hücum katkısının üzerine çıkmayı başarmıştı. 

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