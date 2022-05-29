Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta içinde katıldığı televizyon programında "Bir kulüp başkanından izin alarak oyuncusuyla görüştüm" ifadesini kullanmıştı. Bu ismin Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı olduğu ve Fenerbahçe'nin bu transferde ciddi mesafe kat ettiği öğrenildi.



FENERBAHÇE, İMZAYA YAKIN



Abdülkerim Bardakçı'yı Beşiktaş da istiyordu. Ancak Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin Konyaspor açısından daha cazip olduğu ve Sarı-Lacivertliler'in imzaya yakın olduğu kaydedildi.



5 GOL 3 ASİST



Milli takıma kadar yükselme başarısı gösteren Abdülkerim Bardakçı, geçtiğimiz sezon 34 resmi maçta 5 gol atmış ve 3 de asist yapmıştı. Abdülkerim Bardakçı bu istatistikleriyle bir stoperden beklenen hücum katkısının üzerine çıkmayı başarmıştı.



