Transfer dönemi bitmeden yeni bir sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'yle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.



Fenerbahçe'nin ABD Ligi MLS'te Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kiralamak isteyen Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncuyu Salı günü 13.00'te İstanbul'a getireceği aktarıldı.



Penarol'den 2.5 milyon euro karşılığı Los Angeles'a transfer olan Uruguaylı oyuncu, geçen sezon 19 maçta 6 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.



İtalyan pasaportu da olan oyuncu Uruguay Milli Takımı'na da seçildi ancak henüz maça çıkmadı.



