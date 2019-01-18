Fenerbahçe Spor Kulübü, Aatif Chahechouhe'nun Çaykur Rizespor'a transferi konusunda açıklama yaptı. Aatıf'ın Rizespor'a kiralık olarak transfer edildiği iddia edilmişti ancak Fenerbahçe yaptığı açıklamada, Faslı futbolcunun bonservisi ile birlikte Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Aatif Chahechouhe'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor kulübüyle her konuda anlaşmaya varmıştır. Chahechouhe'ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.AATIF'IN FENERBAHÇE'YE VEDA MESAJI