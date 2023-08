UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Fenerbahçe , deplasmanda Moldova ekibi Zimbru'ya konuk oldu.Karşılaşmada gol perdesini 48. dakikada Dusan Tadic açarken Sırp oyuncu sarı lacivertli forma altındaki ilk golünü de kaydetmiş oldu. 57'de Batshuayi farkı ikiye çıkardı, Belçikalı golcü 59'da bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0 yaptı. 77'de günün başarılı isimlerinden İsmail Yüksek'in müthiş golüyle mücadele 4-0 sona erdi.Fenerbahçe bu sonuçla adını 3. Tur'a yazdırmayı başardı. Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi Perşembe günü oynanacak FC Differdange 03 (Lüksemburg) – NK Maribor (Slovenya) maçının galibi olacak.Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Zimbru karşısına ilk maçtan farklı bir 11 çıkardı.Kalede Altay görev yaparken savunma dörtlüsü Osayi, Serdar Aziz, Luan Peres ve Ferdi'den oluştu. Orta sahada Crespo ve İsmail Yüksek görev yaparken gol yollarında Tadic, İrfan Can ile ilk maçtan farklı olarak King ile Batshuayi görev yaptı.Fenerbahçe'nin yedeklerinde ise İrfan Can Kahveci hazır bulunurken, Samet, Mert Hakan, Oosterwolde, Kent, Dzeko, Szymanski, Burak Kapacak, Serdar Dursun, Bora Aydınlık, Efekan ve Furkan Onur Akyüz görev yaptı.Fenerbahçe, karşılaşmaya ilk maçta olduğu gibi topa sahip olarak başladı. Rakip Zimbru'nun herhangi bir varlık gösteremediği mücadelede sarı lacivertliler ilk dakikalardan itibaren kapanan Zimbru savunmasını açmaya çalıştı.7'de King ve 10. dakikada İrfan Can'ın şutları direğin yanından dışarı çıktı.39'da İrfan Can bu kez kaleciye takılırken 45. dakikada Serdar Aziz'in kafa vuruşunu kaleci Mostovei zorlukla çıkardı.İlk yarıda aradığı golü bulamayan Fenerbahçe, ikinci yarıya golle başladı.49. dakikada Crespo'nun yerine ilk yarıda oyuna giren Mert Hakan'ın ceza alanı içinden vuruşunda top savunmadan döndü. Seken topu önünde bulan Tadic, boş ağlara topu gönderdi ve sarı lacivertli takım öne geçti.İlk maçta ikinci yarıda oyuna giren Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Tadic'in golünün ardından sahneye çıkan isim oldu ve arka arkaya attığı gollerle skoru 3-0'a taşıdı.57. dakikada sol kanattan çizgiye inen Mert Hakan'ın sert ortasında Batshuayi kale ağzında topa dokunarak durumu 2-0'a getirdi.59. dakikada ise sağ kanattan ceza alanına giren Osayi-Samuel'in yerden ortasında Batshuayi kale ağzında boş ağlara topu gönderdi ve skor 3-0 oldu.Maçın öne çıkan isimlerinden olan İsmail Yüksek, karşılaşmanın 77. dakikasında attığı müthiş golle performansını taçlandırmış oldu.Savunmadan seken topu kaleye yaklaşık 30 metrede önüne alan İsmail, sert şutunu iki direğin birleştiği noktaya gönderdi ve maçın skorunu 4-0 olarak belirleyen isim oldu.Karşılaşmaya ilk maçta olduğu gibi top hakimiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, 7. dakikada ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Sol çaprazda topla buluşan King'in sağına alarak çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.10. dakikada King'in ceza sahasına gönderdiği topu Batshuayi yumuşatarak ceza sahası yayı önünde bekleyen İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Bu oyuncunun sert vuruşunda top sağ direk dibinden dışarı çıktı.39. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, soluna alarak şutunu çekti. Bu oyuncunun vuruşunda kalecinin çeldiği top kornere çıktı.45. dakikada sağ çizgiden Mert Hakan Yandaş'ın ortasına iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, kaleci topu zorlukla çelerek uzaklaştırdı.53. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Mert Hakan Yandaş'ın sağ çizgiden içeriye çevirdiği topu, müdahale eden savunma oyuncusu kendi kalesine gönderdi. Kaleci topu zorlukla dışarı çeldi.62. dakikada sağ çaprazda Osayi-Samuel'in pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sert vuruşunda kaleci topu kornere yolladı.ZimbruRob Harvey, Robert Clarke, Wayne McDonnell (İrlanda)Mostovei, Macritchii (Dk. 46 Gaiu), Stefan, Burghiu, Misaraş (Dk. 63 Furtuna), Damaşcan (Dk. 74 Bitca), Dou, Dedechko (Dk. 46 Raileanu), Soumah, Samiev, Caruntu (Dk. 46 Alaribe)Altay Bayındır, Osayi-Samuel (Dk. 80 Burak Kapacak) , Serdar Aziz, Peres, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 66 Oosterwolde), Crespo (Dk. 33 Mert Hakan Yandaş), İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can Kahveci, King (Dk. 66 Szymanski), Batshuayi (Dk. 65 Serdar Dursun)Dk. 48 Tadic, Dk. 57 ve 59 Batshuayi, Dk. 77 İsmail Yüksek (Fenerbahçe): Dk. 80 Osayi-Samuel, Dk. 90+2 Burak Kapacak (Fenerbahçe), Dk. 85 Guera (Zimbru)