Süper Lig'de 22. hafta maçında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.Fenerbahçe'de 45+1. dakikada Enner Valencia'nın frikikten kaleye şutunda yan direkten dönen top, kaleci Gökhan Akkan'a çarparak filelere gitti ve sarı-lacivertliler bu golle galibiyete ulaştı. Çaykur Rizespor'da Fabricio Baiano 86. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.Ligde son 8 haftada 7. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 45'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Marius Sumudica'nın kulübede olduğu ilk lig maçına çıkan ama kaybeden Çaykur Rizespor 25 puanda kaldı.Süper Lig'de hafta salı günü Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor aynı gün Kasımpaşa'yı ağırlayacak.Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, son oynadıkları Hes Kablo Kayserispor maçına göre ilk 11'de değişikliğe gitmedi.Genç teknik adam, Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada, Kayserispor maçında olduğu gibi Altay Bayındır, Nazım Sangare, Attila Szalai, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta 11'ini sahaya sürdü.Fenerbahçe'de yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Tolga Ciğerci, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Samuel-Osayi, Filip Novak, İsmail Yüksek ve Kemal Ademi forma bekledi.Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Samuel-Osayi, sarı-lacivertli ekipte ilk kez kadroya girdi.Yedekler arasında müsabakaya başlayan Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu, İngiltere'nin Queens Park Rangers takımından kadroya katılmıştı.Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar kadroda yer alamadı.Bu oyuncuların yanı sıra, takıma yeni dahil edilen yıldız futbolcu Mesut Özil de henüz hazır olmaması nedeniyle forma şansı bulamadı.Ayrıca, sakatlığını atlatan ve özel programda çalışan Gökhan Gönül, teknik heyet kararıyla maç kadrosuna giremedi.Kadıköy'de soğuk hava yağmur nedeniyle ağırlaşan zeminde hem Fenerbahçe, hem de Çaykur Rizespor kontrollü oyunla maça başladı. Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor, yarı sahasında kalabalık durarak hata yapmak istemezken, kapılan toplarla hızlı çıkmaya çalıştır. İlk yarıda ekranları başında maçı izleyenleri pek fazla heyecanlandıran anlar olmadı. Fakat Fenerbahçe ilk yarıda Pelkas ile yakaladığı bir gol pozisyonundan sonuç alamadı. Çaykur Rizespor ise Samudio ile bir kez Fenerbahçe kalesine tehlike yarattı ama istediği sonuca ulaşamadı.İlk yarının sonuna saniyeler kala Fenerbahçe kazandığı duran topta oyunun gidişatını değiştirmeyi başardı. Maçın 45+1. dakikasında sarı-lacivertli ekibin ceza yayının gerisinden hafif sol çaprazdan kazandığı serbest atışta topun başına geçen Valencia, direkt kaleyi düşündü. Yan direkten dönen top, kaleci Gökhan Akkan'a çarparak filelere gitti ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 öne gitti.Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Dimitrios Pelkas, ikinci yarının 61. dakikasında ufak bir sakatlık yaşadığı için oyundan çıkmak zorunda kaldı. Pelkas yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. Aynı dakikada Mame Thiam kenara gelirken, yeni transfer Bright Osayi-Samuel ilk kez oyuna girdi. Maçın 79. dakikasında Enner Valencia yerini Jose Sosa'ya bıraktı.Karşılaşmanın ikinci yarısında Çaykur Rizespor tüm riskleri alırken, Fenerbahçe ise kontrollü oyuna devam etti. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe kalesine zaman zaman çok adamla gelmesine rağmen, sarı-lacivertli savunma hata yapmadı. Çalan son düdüğün ardından ise Fenerbahçe 3 puana ulaştı.34. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Samatta, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu çekti. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak ceza alanına düştü. Buraya koşu yapan Pelkas'ın vuruşunda, top üstten auta gitti.35. dakikada Moroziuk'un sağdan altıpasa ortasına koşan Samudio'nun dokunuşunda, kaleye paralel giden top direk dibinden dışarı çıktı.38. dakikada Samatta'nın ceza yayı üzerinden plasesinde, top farklı şekilde auta gitti.45+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sarı-lacivertli ekibin ceza yayının gerisinden hafif sol çaprazdan kazandığı serbest atışta topun başına geçen Valencia, direkt kaleyi düşündü. Yan direkten dönen top, kaleci Gökhan Akkan'a çarparak filelere gitti: 1-052. dakikada sağ taraftan Caner Erkin'in kullandığı köşe atışında altıpasın önünde iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.57. dakikada yarı sahasından aldığı topu Fenerbahçe ceza sahasına kadar süren Michalak'ın sol çaprazdan şutunda, Serdar Aziz'e çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.77. dakikada Soderlund ile yaptığı verkaçla altıpasın sağ çaprazında topla buluşan Samudio'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.ÜlkerAbdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa SavranlarAltay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia (Dk. 79 Sosa), Pelkas (Dk. 61 Mert Hakan Yandaş), Thiam (Dk. 61 Osayi-Samuel), Samatta (Dk. 89 Cisse)Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak (Dk. 57 Soderlund), Donsah (Dk. 89 Onur Bulut), Baiano, Djokovic, Michalak (Dk. 69 Fernando), Boldrin (Dk. 89 Doğan Erdoğan), SamudioDk. 45+1 Gökhan Akkan (Kendi kalesine) (Fenerbahçe)Dk. 70 Marius Sumudica (Teknik direktör), Dk. 87 Baiano (Çaykur Rizespor)Dk. 43 Melnjak, Dk. 65 Boldrin, Dk. 87 Fernando (Çaykur Rizespor), Dk. 55 Serdar Aziz (Fenerbahçe)