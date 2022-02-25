Fenerbahçe, 6 yıldır Avrupa'da mart ayını göremedi

UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a elenen Fenerbahçe, Avrupa'da 2016 yılından bu yana mart ayında mücadele etme şansı yakalayamadı. Taraftarlarına yine hayal kırıklığı yaşattı...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, 6 yıldır Avrupa'da mart ayını göremedi
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25 Şubat 2022 12:44
Konferans Ligi son 16 turu play-off'unda Slavia Prag'a elenen Fenerbahçe'nin Avrupa macerası bu sezon için sona erdi. 6 yıldır Avrupa'da mart ayında mücadele edemeyen SarıLacivertli kulüp yine bu arenada baharı göremedi.

EN SON VITOR PEREİRA İLE...

Fenerbahçe, son olarak Vitor Pereira yönetiminde 2016 yılında Avrupa Ligi son 16 turunda mücadele etmişti. Sarı-Lacivertliler, mart ayındaki maçlarda Braga'ya elenerek turnuvaya veda etmişti.

YİNE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

F.Bahçe, Ali Koç başkanlığında Avrupa Ligi'ne 2018- 2019 sezonunda şubat ayında Zenit'e son 32 turunda yenilerek veda etmişti. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Avrupa'da yer alınmadı. 

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