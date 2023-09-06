Fenerbahçe, 6 numara transferinden vazgeçmiyor!

Fnerbahçe, 6 numara transferi konusunda acele etmek istemiyor. UEFA'ya listenin bildirilmesinden sonra Fenerbahçe yönetimi, transferde ince eleyip sık dokumaya karar verdi. Kanarya, orta sahaya iyi bir 6 numara takviyesi yapmak için oldukça titiz bir çalışma içerisinde ve listede iki yıldız bulunuyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, 6 numara transferinden vazgeçmiyor!
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06 Eylül 2023 07:22
Fenerbahçe'de merakla beklenen orta saha transferi, UEFA'ya bildirilen listeye yetiştirilemedi. Ancak bu durum, 6 numara takviyesinden vazgeçildiği anlamına gelmiyor.

Yönetim, listedeki adaylar üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Yeni gelecek oyuncu Konferans Ligi'nde oynayamasa da Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda görev yapabilecek.

AL MUSRATI: BÜYÜK TEKLİF

1 numaralı aday olan Ali Mohamed Al-Musrati için görüşmeler sürüyor.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadelede edecek olan Braga, orta sahanın en önemli isimlerinden biri olan Libyalı futbolcuyu bırakmak istemiyor. Ancak Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'ya varan teklifinin Portekiz ekibi için cezbedici olduğu kaydedildi.

DIAZ: LUGANO DA DEVREDE

Taraftarları en fazla heyecanlandıran isimlerin başında Fabricio Diaz geliyor. Diaz, 20 yaşında olmasına rağmen hem kulübü Liverpool Montevideo'da hem de Uruguay U20 Milli Takımı'nda kaptanlık yapıyor.

Genç yıldızın kısa sürede Uruguay Milli Takımı'nda da boy göstermesi bekleniyor. Liverpool Montevideo'nun Diaz için 9 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Fenerbahçe ise bonuslarla birlikte 8 milyon Euro'nun yanı sonraki satıştan payla bu işi bitirmek istiyor.

Bu arada 20 yaşındaki oyuncunun, eski Fenerbahçeli Diego Lugano'dan Türkiye ve kulüple ilgili bilgiler aldığı da öğrenildi.

DIEGO DEMME: SON TERCİH

Menajerler tarafından önerilen Diego Demme listeye eklense de öncelikli hedef değil. Fenerbahçe Yönetimi, Alman orta saha oyuncusunu son tercih olarak görüyor.

KİRALIK FORMÜL: UGOCHUKWU

Sarı-Lacivertliler'de gündeme gelen son ismin ise Lesley Ugochukwu olduğu öne sürüldü. Chelsea, Fransız genç yıldız için Rennes'e 27 milyon Euro ödedi. Ancak Enzo, Caicedo, Lavia, Gallagher ve Chukwuemeka gibi isimler arasında Lesley'nin oynaması zor.

İngiliz ekibinin bu nedenle 19 yaşındaki futbolcuyu kiralayabileceği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler'in teklif yapıp yapmama konusunu değerlendirdiği öne sürüldü. 

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