Fenerbahçe, 6 eksikle sahaya çıktı

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları nedeniyle Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia da Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından ilk 11'de görev yaptı.
Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları nedeniyle Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia da Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından ilk 11'de görev yaptı.