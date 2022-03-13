Fenerbahçe, 6 eksikle sahaya çıktı

Alanyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, 6 futbolcusundan eksik olarak sahada yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, 6 eksikle sahaya çıktı
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13 Mart 2022 19:45
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları nedeniyle Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia da Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından ilk 11'de görev yaptı.

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