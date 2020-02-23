Fenerbahçe, 5,5 yıl sonra Galatasaray'a kaybetti!

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, rakibine 5,5 yıl sonra kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe, 5,5 yıl sonra Galatasaray'a kaybetti!
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23 Şubat 2020 23:21
Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 5,5 yıl sonra maç kaybetti.

Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son lig yenilgisini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla almıştı. Sarı-lacivertliler, ligde rakibine 10 maç sonra yenilmiş oldu.

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