KULVAR O G B M A Y Süper Lig 34 17 10 7 62 41 Türkiye Kupası 5 3 - 2 9 3 Avrupa kupası 2 1 - 1 2 3 TOPLAM 41 21 10 10 73 47

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2019 yılında sahaya çıktığı 41 resmi maçta 21 galibiyet alabildi.Sarı-lacivertliler bu yıl Süper Lig'de 34, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 maç oynadı. Fenerbahçe, oynadığı resmi maçlarda 21 galibiyetin yanı sıra 10'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı.Fenerbahçe, 2019 yılında çıktığı resmi maçlarda yüzde 51'lik galibiyet yüzdesi elde etti.Fenerbahçe, son 5 yılın en az maça çıktığı senesini 2019'da yaşadı.Sarı-lacivertliler, 2015'te 56, 2016'da 61, 2017'de 51, 2018'de ise 50 maça çıkmıştı. Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda Avrupa kupalarında oynama hakkı elde edemediği için resmi maç sayısı düştü ve 4 sene sonra 50 maçın altında kaldı.Fenerbahçe'nin 2019 yılında çıktığı resmi maçlarda aldığı sonuçların tablosu şöyle:Fenerbahçe Futbol Takımı, 2015, 2016, 2017 ve 2018'de olduğu gibi 2019 yılını da kupasız tamamladı.Son beş yıldır kulübün müzesine kupa getiremeyen sarı-lacivertli takım, son başarısını 25 Ağustos 2014'te yaşadı. TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı penaltılarla geçen İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, beş yılı aşkın süredir kupa sevinci yaşayamadı.Süper Lig'de son beş sezonda 3 ikincilik, 1 üçüncülük ve 1 altıncılık yaşayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2015 ve 2017'de yarı finalde elendi, 2016, 2018'de finalde, 2019'da ise son 16 turunda kaybetti.Fenerbahçe, 2019 yılını tek teknik adamla geçirdi.Sarı-lacivertlilerin, geride kalacak yılda bütün maçlarında takımın başında Ersun Yanal vardı.Fenerbahçe, 2018 yılında 4 farklı teknik adamla çalışmıştı.