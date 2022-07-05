Fenerbahçe, 5. hazırlık maçını kazandı

Fenerbahçe, hazırlık maçında Mol Fehervar'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, 5. hazırlık maçını kazandı
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05 Temmuz 2022 21:22
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 5. hazırlık maçında Macaristan'ın Mol Fehervar takımıyla karşı karşıya geldi. Avusturya'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Serdar Dursun, 43. dakikada Diego Rossi ve 61. dakikada Enner Valencia kaydetti.

Sarı lacivertliler, sezon öncesi diğer hazırlık maçında Shkupi ile 2-2 berabere kalmış, Tirana'yı 4-0, Al Shamal'ı 4-2, Partizan'ı 1-0'ı mağlup etmişti.

Fenerbahçe, bir sonraki hazırlık maçını 10 Temmuz'da Sakarya'da Hull City ile oynayacak.

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