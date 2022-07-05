Fenerbahçe, 5. hazırlık maçını kazandı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 5. hazırlık maçında Macaristan'ın Mol Fehervar takımıyla karşı karşıya geldi. Avusturya'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Serdar Dursun, 43. dakikada Diego Rossi ve 61. dakikada Enner Valencia kaydetti.
Sarı lacivertliler, sezon öncesi diğer hazırlık maçında Shkupi ile 2-2 berabere kalmış, Tirana'yı 4-0, Al Shamal'ı 4-2, Partizan'ı 1-0'ı mağlup etmişti.
Fenerbahçe, bir sonraki hazırlık maçını 10 Temmuz'da Sakarya'da Hull City ile oynayacak.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Serdar Dursun, 43. dakikada Diego Rossi ve 61. dakikada Enner Valencia kaydetti.
Sarı lacivertliler, sezon öncesi diğer hazırlık maçında Shkupi ile 2-2 berabere kalmış, Tirana'yı 4-0, Al Shamal'ı 4-2, Partizan'ı 1-0'ı mağlup etmişti.
Fenerbahçe, bir sonraki hazırlık maçını 10 Temmuz'da Sakarya'da Hull City ile oynayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ