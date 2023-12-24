Fenerbahçe 4 maç sonra gol yemedi

Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, ligde 4 maç sonra kalesini gole kapattı.
12. haftada deplasmanda oynanan Yukatel Adana Demirspor maçından 0-0'lık beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, bu maçın ardından çıktığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken kalesinde gol görmüştü.
Adana deplasmanının ardından VavaCars Fatih Karagümrük'ü evinde 2-1 yenen Fenerbahçe, bir sonraki haftada yine sahasında oynayıp EMS Yapı Sivasspor'u 4-1'le geçmişti.
Deplasmanda oynanan Beşiktaş mücadelesinden 3-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli takım, ligdeki son maçında Mondihome Kayserispor'u rakip sahada 4-3'lük skorla geçti. 4 maçta rakiplerini yenmeyi başaran sarı-lacivertli takım, buna karşın kalesini gole kapatamadı.
Galatasaray'a gol izni vermeyen İsmail Kartal'ın ekibi, buna karşın kendisi de skor üretemeyerek sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.
12. haftada deplasmanda oynanan Yukatel Adana Demirspor maçından 0-0'lık beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, bu maçın ardından çıktığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken kalesinde gol görmüştü.
Adana deplasmanının ardından VavaCars Fatih Karagümrük'ü evinde 2-1 yenen Fenerbahçe, bir sonraki haftada yine sahasında oynayıp EMS Yapı Sivasspor'u 4-1'le geçmişti.
Deplasmanda oynanan Beşiktaş mücadelesinden 3-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli takım, ligdeki son maçında Mondihome Kayserispor'u rakip sahada 4-3'lük skorla geçti. 4 maçta rakiplerini yenmeyi başaran sarı-lacivertli takım, buna karşın kalesini gole kapatamadı.
Galatasaray'a gol izni vermeyen İsmail Kartal'ın ekibi, buna karşın kendisi de skor üretemeyerek sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.
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