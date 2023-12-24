Fenerbahçe 4 maç sonra gol yemedi

Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, ligde 4 maç sonra gol yemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe 4 maç sonra gol yemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2023 23:37
Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, ligde 4 maç sonra kalesini gole kapattı.

12. haftada deplasmanda oynanan Yukatel Adana Demirspor maçından 0-0'lık beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, bu maçın ardından çıktığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken kalesinde gol görmüştü.

Adana deplasmanının ardından VavaCars Fatih Karagümrük'ü evinde 2-1 yenen Fenerbahçe, bir sonraki haftada yine sahasında oynayıp EMS Yapı Sivasspor'u 4-1'le geçmişti.

Deplasmanda oynanan Beşiktaş mücadelesinden 3-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli takım, ligdeki son maçında Mondihome Kayserispor'u rakip sahada 4-3'lük skorla geçti. 4 maçta rakiplerini yenmeyi başaran sarı-lacivertli takım, buna karşın kalesini gole kapatamadı.

Galatasaray'a gol izni vermeyen İsmail Kartal'ın ekibi, buna karşın kendisi de skor üretemeyerek sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery