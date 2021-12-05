Fenerbahçe. 4. kez kalesini gole kapattı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor2u 4-0 yendiği maçla birlikte bu sezon 4. kez kalesini gole kapatmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe. 4. kez kalesini gole kapattı
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05 Aralık 2021 23:27
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı müsabakalarda 4. kez rakip takımların gol atmasına izin vermedi.

Sarı-lacivertli takım, Adana Demirspor'u 1-0, Fraport TAV Antalyaspor ve Altay'ı 2-0 mağlup ettiği maçlarda da kalesini korumayı başarmıştı.

Fenerbahçe, ayrıca bu sezon ligde ilk kez bir mücadelede 4 gol kaydetti.


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