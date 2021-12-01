Fenerbahçe, 4. galibiyetinin peşinde

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, 4. galibiyetinin peşinde
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01 Aralık 2021 16:01
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 13. hafta maçında perşembe günü sahasında Fransız temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

THY EuroLeague'de 3 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, 16. sırada yer alıyor.

Geride kalan 12 haftada 5 galibiyet, 7 mağlubiyet alan Monaco ise puan tablosunda 11. sırada bulunuyor.

İki takım, THY EuroLeague'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Bir dönem Fenerbahçe Beko'da forma giyen Monaco'nun Fransız oyun kurucusu Leo Westermann, eski takımına karşı mücadele edecek.


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