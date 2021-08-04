Fenerbahçe, 3 transfer daha yapacak!

Fenerbahçe Yönetimi, doğrudan ilk 11'de yer alacak üç transfer daha yapacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, 3 transfer daha yapacak!
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04 Ağustos 2021 09:25
Serdar Dursun ve Steven Caulker'le kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe doğrudan ilk 11'de yer alacak üç transfer daha yapacak. Bunun temel sebebi takımdaki kalite seviyesinin her bölgede eşit olmasının istenmesi.

Yapılan ve yapılacak transferlerin etkisiyle takımda kalmak ya da ilk 11'de yer almak isteyen oyuncular kendi limitlerini zorluyor. Son maçta en çok dikkat çeken isimler ise Tisserand, Zajc ve Ferdi oldu. Üçlü savunmada etkili olan Tisserand kestiği ve başlattığı ataklar ile alkış topladı. Zajc oyunu basit oynaması, attığı goller ve hızlı oyunu ile Pereira'nın gözüne girdi. Ferdi de son iki maçta orta sahanın sol kanadında hücum ve savunmada etkili bir performans sergiledi.

Geniş ve zengin kadronun yapılacak transferlerle daha güçlenecek olmasıyla birlikte hazırlık maçları dışında antrenman seviyesinin de bir hayli yüksek olduğu ifade edildi.


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