Fenerbahçe, 3 maç sonra duvar ördü

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, 3 maç sonra duvar ördü
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04 Ocak 2021 22:18
Fenerbahçe, ligde 3 maç sonra gol yemeden galip geldi.

Ligde son haftalarda savunmada yaşadığı sorunlar nedeniyle fazla gol yemesiyle eleştirilen sarı-lacivertliler, 3 maç sonra kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe, son olarak 11. haftada Yukatel Denizlispor'a karşı 2-0 galip gelmiş ve gol yememişti.

- Ferdi siftah yaptı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, ligde bu sezon ilk golünü kaydetti.

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde sergilediği performansla taraftarların beğenisini toplayan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise istikrarsız bir grafik sergilemişti.

Maçın 79. dakikasında Sinan Gümüş'ün yerine oyuna dahil olan Ferdi, 86. dakikada attığı şık golle bu sezonki ilk sayısını hanesine yazdırdı.



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