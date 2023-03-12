Fenerbahçe 3'lü savunma ile kazanamıyor

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si 3 kulvarda yoluna devam ediyor.



Ancak Avrupa'da Sevilla ile 2-0'lık yenilginin rövanşını oynayacak olan Fenerbahçe, Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde. Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 5 yenilgi aldı. 4'ü 3'lü savunmayla oynadığında gelen yenilgilerdi.



Fenerbahçe sadece Giresunspor'a 4'lü oynayıp yenildi. Bu arada büyük maçlarda 3'lü ile Fenerbahçe hiç başarılı olamadı.





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