Fenerbahçe, 22 milyon euro'ya 'hayır' dedi!

Fenerbahçe'ye Szalai, Valencia ve Crespo için ardı ardına teklifler geldi. Tekliflerin toplamı 22 milyon Euro'yu buldu. Yönteim Jesus'a sordu. Portekizli hoca, "Üçü de bu takıma lazım" dedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, 22 milyon euro'ya 'hayır' dedi!
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10 Eylül 2022 10:02
Avrupa'da major liglerin yaz transfer sezonu 1 Eylül'de sona ererken, transferin son haftasında Fenerbahçe'nin üç önemli kozu Attila Szalai, Enner Valencia ve Miguel Crespo için ciddi tekliflerle kulübün kapısının çalındığı öğrenildi.

İspanya, İngiltere ve İtalya'dan gelen tekliflerin toplamının 22 milyon Euro'yu bulduğu kaydedildi. Gelen tekliflerden sonra Fenerli kurmaylar teknik direktör Jorge Jesus ile bir toplantı gerçekleştirerek oyuncuların transferlerine onayının olup olmadığı soruldu.

Portekizli teknik adam, "Üçü de bu takıma lazım. Benim için önemli oyuncular. Üçünün aynı anda ayrılması takımın kimyası için iyi olmaz. Ama ben hepsinin kalmasını isterim" cevabını verdi.

Jorge Jesus'un verdiği bu cevap sonrasında Fenerbahçe yönetimi Szalai, Crespo ve Valencia için gelen tekliflerin kabul edilmediğini teklif yapan kulüplere iletti.

Fenerbahçe yönetiminin Avrupa' ve ligde gelecek başarılı sonuçların ardından özellikle Macar stoper Attila Szalai ve Portekizli orta saha Miguel Crespo için çok daha iyi tekliflerin gelebileceğini de hesap ettiği de ifade ediliyor. 

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