Fenerbahçe, 2. penaltıyı bekledi

Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in 45+7. dakikada yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe, 2. penaltıyı bekledi
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02 Nisan 2023 21:40
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin 45+7. dakikasında penaltı bekledi.

İlk yarının son saniyelerindeki pozisyonda Bright Osayi-Samuel, sağ kanat çizgisinden ceza sahası içine girdi. Omar Colley ile girdiği mücadele sonrası Osayi yerde kaldı.

Hakem Halil Umut Meler, endirekt serbest vuruş işareti çaldı. Osayi-Samuel'i yanına çağırarak 'hakemi aldatmaya yönelik hareket' nedeniyle sarı kart gösterdi.

Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyona penaltı itirazı yaptı.

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