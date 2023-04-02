Fenerbahçe, 2. penaltıyı bekledi

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin 45+7. dakikasında penaltı bekledi.
İlk yarının son saniyelerindeki pozisyonda Bright Osayi-Samuel, sağ kanat çizgisinden ceza sahası içine girdi. Omar Colley ile girdiği mücadele sonrası Osayi yerde kaldı.
Hakem Halil Umut Meler, endirekt serbest vuruş işareti çaldı. Osayi-Samuel'i yanına çağırarak 'hakemi aldatmaya yönelik hareket' nedeniyle sarı kart gösterdi.
Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyona penaltı itirazı yaptı.
İlk yarının son saniyelerindeki pozisyonda Bright Osayi-Samuel, sağ kanat çizgisinden ceza sahası içine girdi. Omar Colley ile girdiği mücadele sonrası Osayi yerde kaldı.
Hakem Halil Umut Meler, endirekt serbest vuruş işareti çaldı. Osayi-Samuel'i yanına çağırarak 'hakemi aldatmaya yönelik hareket' nedeniyle sarı kart gösterdi.
Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyona penaltı itirazı yaptı.
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