Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'nin 13. haftasında Banvit, Fenerbahçe Beko'yu uzatmalar sonunda 83-78 mağlup etti ve Galatasaray'ın ardından rakibine ligde 2. mağlubiyetini yaşattı.Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 4. dakikası 4-4 eşitlikle geçildi. Rakibine oranla sert savunmayla etkili olan Banvit, periyodu 15-11 önde tamamladı.İkinci periyoda da iyi başlayan Banvit, Tolga Geçim, Şehmus Hazer ve Perez ile sayılar bularak 14. dakikada skoru 21-13'e getirdi. Sarı-lacivertli ekibin boş toplarını Morgan, Neal, Perez ile cezalandıran ve hücumda zorlanmaya başlayan rakibe bu periyotta sadece 9 sayı imkanı veren Banvit, soyunma odasına 27-20 önde gitti.İkinci devreye tutuk başlayan Banvit karşısında Ali Muhammed ve Lauvergne ile sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 23. dakikada skoru 27-26'a getirerek farkı 1 sayıya indirdi. Ali Muhammed'in sayılarıyla rahatlayan Fenerbahçe Beko, periyodu 44-38 üstün tamamladı.Banvit, son periyoda Rıdvan Öncel'in üstü üste kazandırdığı 5 sayı ile başladı. Nefes kesen son dakikalarda üstün gelen taraf olmadı ve maçın normal süresi 66-66 sona erdi.Uzatma dakikalarını daha iyi oynayan Banvit, zorlu mücadeleyi 83-78 kazandı.Banvit Kara Ali AcarYener Yılmaz, Can Mavisu, Ali KöseoğluPerez 16, Neal 17, Shelton 5, Morgan 20, Moore 12, Tolga Geçim 2, Rıdvan Öncel 9, Metehan Akyel, Şehmus Hazer 2, Ragıp Berke AtarAli Muhammed 16, Datome 10, Lauvergne 10, Melih Mahmutoğlu 4, Ahmet Duverioğlu 4, Melli 22, Sloukas 11, Green, Egehan Arna 115-1127-2038-4466-6643.31 Sloukas (Fenerbahçe Beko)