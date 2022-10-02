Fenerbahçe 2 maçtır deplasmanda gol atamıyor!

Fenerbahçe, Beşiktaş maçıyla birlikte son iki deplasmanda gol atamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe 2 maçtır deplasmanda gol atamıyor!
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02 Ekim 2022 23:47
Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanda üst üste ikinci maçında da gol bulamadı.

Teknik direktör Jorge Jesus ile hem ligde hem de Avrupa'da gol yollarında çok etkili bir performansa imza atan sarı-lacivertliler, ligdeki iki deplasman maçında ise suskun kaldı.

Süper Lig'deki ilk deplasman maçında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, bir sonraki dış saha mücadelesinde Konyaspor'a 1-0 mağlup olurken Beşiktaş ile de 0-0 berabere kaldı.

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