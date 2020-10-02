Fenerbahçe, 2 hafta sonra galibiyet arıyor!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.



Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



Sarı-lacivertliler, ligde geçen hafta deplasmanda Galatasaray ile derbide 0-0 berabere kalmıştı.



Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 2 haftadır galip gelemeyen Fenerbahçe, haftaya 7 puan ve averajla lider giren Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.



Sarı-lacivertliler ise haftaya 5 puan ve averajla 8. sırada girdi.



Fenerbahçe'de hafif ağrısı bulunan Nabil Dirar'ın durumu, bu akşam yapılacak idmandan sonra belli olacak.



