Fenerbahçe, 2 forvetine kulüp arıyor

Fenerbahçe, Enner Valencia ve Mergim Berisha'ya kulüp arıyor.Birinci forvet özelliğini kaybeden Valencia takımda mutsuz. İstediği kadar süre alamayan Berisha ile de Fransa, Avusturya ve Almanya'dan kulüplerin ilgilendiği belirtiliyor.Mevcut santrforlardan sadece Serdar Dursun, seneye de devam edecek.