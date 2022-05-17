Fenerbahçe, 2 forvetine kulüp arıyor

Fenerbahçe, gelecek sezon kadroda düşünmediği Enner Valencia ve Mergim Berisha için kulüp arıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, 2 forvetine kulüp arıyor
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17 Mayıs 2022 11:24
Fenerbahçe, Enner Valencia ve Mergim Berisha'ya kulüp arıyor.

Birinci forvet özelliğini kaybeden Valencia takımda mutsuz. İstediği kadar süre alamayan Berisha ile de Fransa, Avusturya ve Almanya'dan kulüplerin ilgilendiği belirtiliyor.

Mevcut santrforlardan sadece Serdar Dursun, seneye de devam edecek. 

 
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