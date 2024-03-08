Fenerbahçe 18 günde 6 maça çıkacak

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda deplasmanda Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup eden ve çeyrek finale göz kırpan Fenerbahçe zorlu bir fikstüre girmek üzere.
18 GÜNDE 6 MAÇ
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde adını son çeyrek finale yazdırdığı takdirde Nisan ayında 18 günde tam 6 karşılaşmaya çıkacak.
İşte Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldiğinde oluşacak fikstürü:
03 Nisan 2024: Trendyol Süper Lig 31. Hafta, Adana Demirspor
07 Nisan 2024: Turkcell Süper Kupa, Galatasaray
11 Nisan 2024: Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final 1. Maç
14 Nisan 2024: Trendyol Süper Lig 32. Hafta, VF Karagümrük (D)
18 Nisan 2024: Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Rövanş
21 Nisan 2024: Trendyol Süper Lig 33. Hafta, Sivasspor (D)
18 GÜNDE 6 MAÇ
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde adını son çeyrek finale yazdırdığı takdirde Nisan ayında 18 günde tam 6 karşılaşmaya çıkacak.
İşte Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldiğinde oluşacak fikstürü:
03 Nisan 2024: Trendyol Süper Lig 31. Hafta, Adana Demirspor
07 Nisan 2024: Turkcell Süper Kupa, Galatasaray
11 Nisan 2024: Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final 1. Maç
14 Nisan 2024: Trendyol Süper Lig 32. Hafta, VF Karagümrük (D)
18 Nisan 2024: Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Rövanş
21 Nisan 2024: Trendyol Süper Lig 33. Hafta, Sivasspor (D)
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