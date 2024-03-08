Fenerbahçe 18 günde 6 maça çıkacak

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkarsa Nisan ayında 18 günde 6 maça çıkacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe 18 günde 6 maça çıkacak
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08 Mart 2024 02:39
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda deplasmanda Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup eden ve çeyrek finale göz kırpan Fenerbahçe zorlu bir fikstüre girmek üzere.

18 GÜNDE 6 MAÇ

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde adını son çeyrek finale yazdırdığı takdirde Nisan ayında 18 günde tam 6 karşılaşmaya çıkacak.

İşte Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldiğinde oluşacak fikstürü:

03 Nisan 2024: Trendyol Süper Lig 31. Hafta, Adana Demirspor

07 Nisan 2024: Turkcell Süper Kupa, Galatasaray

11 Nisan 2024: Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final 1. Maç

14 Nisan 2024: Trendyol Süper Lig 32. Hafta, VF Karagümrük (D)

18 Nisan 2024: Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Rövanş

21 Nisan 2024: Trendyol Süper Lig 33. Hafta, Sivasspor (D)

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