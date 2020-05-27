Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Türkiye'deki alt liglerde oynayan birçok oyuncuyu listesine aldı. Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan Sarı Lacivertli ekip, Bucaspor'un 2002 doğumlu santrforu Barış Sungur'un ardından Manisa Futbol Kulübü'nün 16 yaşındaki orta sahası Yiğit Kerem'e göz dikti.Manisa Futbol Kulübünün açmış olduğu yaz futbol okullarında 2012 yılında keşfedilen, 2004 doğumlu genç milli futbolcu Yiğit Kerem'in takımıyla 2022 yılının Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.Manisa Futbol Kulübü, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Samsunspor'un 2 puan gerisinde bulunuyor. 16 yaşındaki futbolcu, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta görev alırken, ligde şans bulamadı.Yiğit Kerem, ilk hedefinin Manisa Futbol Kulübü forması altında Süper Lig'de forma giymek olduğunu söylemişti. 2004 doğumlu olduğunu ve 2012 yılında Manisa Futbol Kulübü'nün yaz futbol okulunda keşfedildiğini söyleyen Kerem, "Beni sokak arasında izleyip ilk beğenen mahallemizdeki caminin imamı olmuş. O dönemlerde sürekli sokak aralarında top oynuyorduk. Beni izleyen caminin imamı, babamın yanına gitmiş, 'Bu çocukta yetenek var. İstersen bir takımın altyapısına yazdır' demiş. Babamda beni bir gün gizli gizli izlemiş. O dönemde Manisa Futbol Kulübümüzün yaz futbol okuluna 8 yaşında kayıt oldum. Daha sonra beğenildim ve 2014 yılında filiz lisansım çıktı. İzmir'de düzenlenen Pınarbaşı Cup Turnuvası'nda, 'Geleceğin Yıldız Adayı' ödülünü aldım. Bu turnuva benim katıldığım ilk turnuvaydı. Daha sonra Pınar Gücü takımının düzenlediği turnuvaya katıldık. Orada da, 'En iyi oyuncu' ödülünü aldım. O dönemde Beşiktaş'ın altyapısı hocası Semih Sezerli beni izlemiş ve beğenmiş. Sonra gittiğimiz turnuvalarda büyük takımlar izleyip beğenmişler. Bu sene başında ise en son Fenerbahçe'den teklif gelmiş. Şu anda doğup büyüdüğüm, kentimin takımı olan Manisa Futbol Kulübü'nde hedeflerime ulaşmak istiyorum" diye konuşmuştu.