Fenerbahçe, 16 sayıdan nasıl geri dönüp kazandı?

"HER ŞEYİN MÜKEMMEL OLMASINI BEKLERİM"

Fenerbahçe'nin Zalgiris Kaunas'ı 16 sayı geriden gelip 82-75 mağlup ettiği maçın ardından Nicolo Melli, galibiyetin anahtarını açıkladı.İkinci çeyreğin ortasında 38-22 geride olan Fenerbahçe, Obradovic'in molasından 9-0'lık seri ile geri döndü ve maçı bir daha bırakmadı."16 sayı gerideydik. Ancak, devre olmadan farkı 10 sayının altına indirebilirsek maçı kazanabileceğimizi düşünüyorduk." diyerek sözlerine başlayan Nicolo Melli, "Farkın azalması psikolojik açıdan önemliydi. Ardından, savunma stratejimizi de değiştirdik." ifadelerini kullandı.İtalyan yıldız, "Birçok şeyi değiştirmemiz gerekiyordu. Öncelikle, daha agresif savunma yapmalıydık. Ardından, hücumda topları daha akıllı kullanmalıydık. Sahada olanların birbirleriyle konuşması ve bilgi vermesi gerekiyordu. Savunmayı bu kadar iyi yapabilmek için kalpten oynamanız gerekiyor. Bu şekilde sert oynabilirsiniz. Ayrıca, her anı iyi okumalı ve takım arkadaşlarına yardım etmelisin." diyerek sözlerini noktaladı.Euroleague'de şu an en iyi ikinci hücum ve en iyi ikinci savunma takımı olan Fenerbahçe'nin koçu Obradovic, "Biz koçlar olarak her zaman, her şeyin mükemmel olmasını ister ve bekleriz. Fakat, bunun kolay olmadığını biliyorum. Sezon başında ise zamana ihtiyacınız vardır." diyerek görüşlerini açıkladı.