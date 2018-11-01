Fenerbahçe, 15 yaşındaki Gürol ile resmen imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, 15 yaşındaki altyapı futbolcusu Gürol Demirezen'le profesyonel sözleşme imzaladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Gürol Demirezen'le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.İmza törenine sportif direktör Damien Comolli ile Futbol Altyapı Teknik Koordinatörü David Badia'nın katıldığı bildirildi.FBTV'ye açıklamada bulunan Gürol Demirezen, çok mutlu olduğunu aktararakifadelerini kullandı.Futbol Altyapı Teknik Koordinatörü Badia ise böyle bir anlaşmadan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek,değerlendirmesinde bulundu.