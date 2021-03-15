Fenerbahçe 15 maç sonra sonunu getiremedi

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde dün akşam Gençlerbirliği'yle karşı karşıya gelen Fenerbahçe, kendi evinde aldığı 2-1'lik mağlubiyetle hem iç sahadaki etkisiz görüntüsünü sürdürdü hem de önemli bir serisini bitirmiş oldu. Oyunun 35. dakikasında Jose Sosa'nın pasında Filip Novak'ın attığı golle öne geçen Kanarya, 39'da Serdar Aziz'in kendi kalesine gönderdiği topa ve 63'te de Floyd Ayite'ye engel olamayarak Kadıköy'de 3 puan bıraktı.



Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Lig'de 15 maç sonra ilk kez öne geçtiği bir mücadeleyi kaybetti. Futbolcular, Süper Lig'in sonuncusu konumunda bulunan rakipleri karşısından mağlup ayrılmaları sebebiyle bitiş düdüğünün ardından saha içerisinde adeta yıkıldı.



5 puan geriye düştüler



Sarı-Lacivertliler, daha önceki periyotta öne geçtiği 15 maçın tamamını kazanmayı başarmıştı. Dün akşamki sonuçla 58 puanda kalan Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düştü. Kanarya, Süper Lig'de 41. hafta mücadelesinde pazar akşamı Siyah-Beyazlılar'a Vodafone Park'ta konuk olacak.



