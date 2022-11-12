Fenerbahçe, 14 maç sonra kaybetti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Giresunspor'a 2-1'lik skorla kaybetti.
Bu sezon Giresunspor karşılaşmasından önce en son ligde Konyaspor'a kaybeden Fenerbahçe 14 resmi maç sonra mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe'nin bu süreçte aldığı sonuçlar şu şekilde;
Konyaspor 1-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 Kayserispor
Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev
Rennes 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 5-0 Alanyaspor
Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca
Fenerbahçe 5-4 Fatih Karagümrük
AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe
Ankaragücü 0-3 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-0 Başakşehir
Fenerbahçe 3-3 Rennes
İstanbulspor 2-5 Fenerbahçe
Dinamo Kiev 0-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-0 Sivasspor
Fenerbahçe 1-2 Giresunspor
Bu sezon Giresunspor karşılaşmasından önce en son ligde Konyaspor'a kaybeden Fenerbahçe 14 resmi maç sonra mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe'nin bu süreçte aldığı sonuçlar şu şekilde;
Konyaspor 1-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 Kayserispor
Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev
Rennes 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 5-0 Alanyaspor
Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca
Fenerbahçe 5-4 Fatih Karagümrük
AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe
Ankaragücü 0-3 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-0 Başakşehir
Fenerbahçe 3-3 Rennes
İstanbulspor 2-5 Fenerbahçe
Dinamo Kiev 0-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-0 Sivasspor
Fenerbahçe 1-2 Giresunspor
❌0-1 Konyaspor
✅2-0 Kayserispor
✅2-1 D.Kiev
⭕2-2 Rennes
✅5-0 Alanyaspor
⭕0-0 Beşiktaş
✅2-0 AEK
✅5-4 Karagümrük
✅2-1 AEK
✅3-0 A.Gücü
✅1-0 Başakşehir
⭕3-3 Rennes
✅5-2 İstanbulspor
✅2-0 D.Kiev
✅1-0 Sivasspor
❌1-2 Giresunspor
Fenerbahçe, 14 resmi maç sonra kaybetti. pic.twitter.com/byFkPQUPZf
— Sporx (@sporx) November 12, 2022
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