Fenerbahçe, 13. transferini açıkladı

Fenerbahçe, Antalyaspor'un milli sağ beki Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe, 13. transferini açıkladı
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19 Eylül 2020 21:54
Fenerbahçe, Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi kadrolarına kattığını resmen açıkladı. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe ile 1,75 milyon euro, takasta bir oyuncu ve sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Antalyaspor'da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sağlık kontrollerinin ardından kendisini renklerimize bağlayan resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadeleri yer aldı.

26 yaşında ve 1.85 boyunda olan Nazım Sangare 3 kez A Milli Takım formasını giydi. 






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