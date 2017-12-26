Fenerbahçe 13 puanı kendi elleriyle verdi

Fenerbahçe bu sezon bireysel hatalardan en fazla puan kaybeden takım olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler bu sezon altı maçta kendi bireysel hatasından puan kaybetti. Bu hatalar toplamda sarı-lacivertli takıma 13 puana mal oldu.Volkan Demirel tuttuğu topu içeri alınca sarı-lacivertliler sahadan bir puan ile ayrılabildi. İki puan kaybedildi.Sezona kötü başlayan Volkan Demirel'in hatasında Olcay topu ağlara gönderdi. Sarı-lacivertliler iki puan daha bıraktı.Savunmanın hemen önünde Mehmet Topal ve Ozan Tufan'ın anlaşmazlığı sonucu Akhisar az adamla savunmayı yakaladı ve bulduğu golle maçı kazandı. Üç puan kaybedildi.Bu maçta önce kendi kalesine gol attı. Son saniyede Hasan Ali'nin tehlikeli yerde yaptığı gereksiz faul de golle sonuçlandı. İki puan kaybedildi.Şener Özbayraklı'nın son dakikada topu kontrol etmek isterken kaptırması sonrası Osmanlıspor golü buldu. İki puan kaybedildi.Isla, topu geriye oynamak isterken Ömer Ali Şahiner'e asist yaptı. Bu maçta da iki puan kaybedildi.