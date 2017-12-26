  •  
    Arsenal'de çare TÜRK! 35 milyonluk bir TEKLİF
  •  
    Beşiktaş'ta çifte imza! "İki isim ile de anlaştı"
  •  
    Sezon sonu transferi BEKLENEN 15 isim!..
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    F.Bahçe'nin yıldız adayı için flaş kararı açıkladı!

Fenerbahçe 13 puanı kendi elleriyle verdi

Fenerbahçe bu sezon altı karşılaşmada bireysel hata yaşadı. Bunun sonucunda da toplam 13 puan kaybedildi.

Kaynak: Milliyet
Fenerbahçe 13 puanı kendi elleriyle verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2017 09:34
Fenerbahçe bu sezon bireysel hatalardan en fazla puan kaybeden takım olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler bu sezon altı maçta kendi bireysel hatasından puan kaybetti. Bu hatalar toplamda sarı-lacivertli takıma 13 puana mal oldu.

İşte o maçlar...

GÖZTEPE: Volkan Demirel tuttuğu topu içeri alınca sarı-lacivertliler sahadan bir puan ile ayrılabildi. İki puan kaybedildi.

TRABZONSPOR: Sezona kötü başlayan Volkan Demirel'in hatasında Olcay topu ağlara gönderdi. Sarı-lacivertliler iki puan daha bıraktı.

TEK TEK ERİDİ

AKHİSARSPOR: Savunmanın hemen önünde Mehmet Topal ve Ozan Tufan'ın anlaşmazlığı sonucu Akhisar az adamla savunmayı yakaladı ve bulduğu golle maçı kazandı. Üç puan kaybedildi.

KAYSERİSPOR: Bu maçta önce kendi kalesine gol attı. Son saniyede Hasan Ali'nin tehlikeli yerde yaptığı gereksiz faul de golle sonuçlandı. İki puan kaybedildi.

OSMANLISPOR: Şener Özbayraklı'nın son dakikada topu kontrol etmek isterken kaptırması sonrası Osmanlıspor golü buldu. İki puan kaybedildi.

KONYASPOR: Isla, topu geriye oynamak isterken Ömer Ali Şahiner'e asist yaptı. Bu maçta da iki puan kaybedildi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express G. Confort 1.5
26.250 TL
Karsan J9
2011 KARSAN J10 20 KİŞİLİK - PLAKALI VE
38.750 TL
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express G. Confort 1.5
26.250 TL
Opel Astra
PIRIL PIRIL TEMİZ 1.3 CDTİ DİZEL 90 BEYG
44.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için