Fenerbahçe 12. transferi açıkladı: Marcel Tisserand

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, stoper bölgesine takviyelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı kadrosuna kattığını açıkladı.



Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul'a gelecektir." ifadeleri yer aldı.



TISSERAND NE ZAMAN GELECEK?



Kongolu Marcel Tisserand, Fenerbahçe için 23.30'da İstanbul'da olacak. Tisserand, resmi imzayı atması halinde Fenerbahçe'nin 12. transferi olacak.



Sarı-lacivertliler şu ana kadar Lemos, İsmail, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Valencia, Gökhan Gönül, Novak, Jose Sosa, Barış, Thiam ve Sinan'ı kadrosuna katmış, Doğukan Sinik ile de anlaşmaya varmıştı.



