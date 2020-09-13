Fenerbahçe 12. transferi açıkladı: Marcel Tisserand

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, stoper bölgesine takviyelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı kadrosuna kattığını açıkladı.



Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul'a gelecektir." ifadeleri yer aldı.



TISSERAND NE ZAMAN GELECEK?



Kongolu Marcel Tisserand, Fenerbahçe için 23.30'da İstanbul'da olacak. Tisserand, resmi imzayı atması halinde Fenerbahçe'nin 12. transferi olacak.



Sarı-lacivertliler şu ana kadar Lemos, İsmail, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Valencia, Gökhan Gönül, Novak, Jose Sosa, Barış, Thiam ve Sinan'ı kadrosuna katmış, Doğukan Sinik ile de anlaşmaya varmıştı.



MARCEL TISSERAND KİMDİR?



Kariyerinde Monaco, Lens, Toulouse, Ingolstadt ve Wolfsburg formaları giyen tecrübeli stoper, Kongo Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Savunmadan çıkardığı toplarla dikkat çeken ve tekniğiyle öne çıkan Tisserand, duran toplarda da hücuma destek veriyor. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 23 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol attı, 2 de asist yaptı.



Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ın geçen sezon Bundesliga'daki performansı:



Maç: 15

Pas %: 76.3

İkili mücadele %: 51.4

Hava topu %: 54.1

Top kapma %: 47.6

Pas arası: 32

Uzaklaştırma: 48

Sarı kart: 6

Kırmızı kart: 1



