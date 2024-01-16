Fenerbahçe, 12 günde İstanbul'da 4 maça çıkacak

Süper Lig lideri konumunda bulunan Fenerbahçe, önümüzdeki 12 gün içerisinde, üçü lig maçı olmak üzere toplamda dört müsabakaya İstanbul'da çıkacak.
Trendyol Süper Lig'de 53 puanla zirvede bulunan Fenerbahçe, yeni yılın başında oynadığı üç lig maçını da galibiyetle tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, 9 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayarak, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile karşılaşacak.
Ardından, 21 Ocak Pazar günü Samsunspor'u ağırlayacaklar ve bu müsabakanın ardından sadece 3 gün sonra deplasmanda Başakşehir ile lig maçına çıkacaklar. Yoğun programlarını sürdüren Fenerbahçe, 28 Ocak Pazar günü Kadıköy'de MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Bu yoğun maç takviminin ardından, Fenerbahçe'nin ocak ayındaki müsabakaları tam anlamıyla sona erecek.
Trendyol Süper Lig'de 53 puanla zirvede bulunan Fenerbahçe, yeni yılın başında oynadığı üç lig maçını da galibiyetle tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, 9 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayarak, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile karşılaşacak.
Ardından, 21 Ocak Pazar günü Samsunspor'u ağırlayacaklar ve bu müsabakanın ardından sadece 3 gün sonra deplasmanda Başakşehir ile lig maçına çıkacaklar. Yoğun programlarını sürdüren Fenerbahçe, 28 Ocak Pazar günü Kadıköy'de MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Bu yoğun maç takviminin ardından, Fenerbahçe'nin ocak ayındaki müsabakaları tam anlamıyla sona erecek.