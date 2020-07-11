Fenerbahçe, '10 numara' için Valladolid'le yarışta

Brezilya basını, son zamanlarda Fenerbahçe ile adı geçen Gustavo Scarpa'ya Valladolid'in de talip olduğunu duyurdu.

Haber; Akşam
Fenerbahçe, '10 numara' için Valladolid'le yarışta
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11 Temmuz 2020 11:52
Brezilya basını, Fenerbahçe için önemli bir iddia ortaya attı.

Buna göre Sarı-Lacivertliler, İspanyol ekibi Valladolid ile birlikte Gustaco Scarpa'nın peşine düşmüş durumda. Palmeiras'ın 26 yaşındaki yıldızı için Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından da teklif geldiği ancak Fenerbahçe ile Valladolid'in bu transferde ön planda olduğu belirtildi.

Forvet arkasında görev yapan Scarpa'nın Palmeiras ile 2.5 senelik daha sözleşmesi bulunuyor.

BREZİLYA DIŞINA ÇIKMADI

Kariyerine Fluminense altyapısında başlayan Scarpa, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor. 1.77 boyundaki İtalyan kökenli Brezilyalı futbolcu, kariyeri boyunca Brezilya dışına çıkmadı.



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