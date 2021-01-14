Fenerbahçe, 1.5 milyon euroya alıyor: Attila Szalai

Fenerbahçe, Apollon Limassol'da forma giyen Attila Szalai transferini kısa süre içerisinde açıklamaya hazırlanıyor

Haber; Sabah
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Fenerbahçe, 1.5 milyon euroya alıyor: Attila Szalai
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14 Ocak 2021 08:51
Fenerbahçe, Apollon Limassol'da forma giyen Attila Szalai'yi kadrosuna katıyor. Bir süredir Macar stoperle ilgilenen Kanarya, hem 1.92 boyundaki 23 yaşındaki oyuncu hem de kulübüyle el sıkıştı. 

Anlaşmaya göre Fenerbahçe, Güney Kıbrıs ekibine bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Euro ödeyecek. Macaristan Milli Takımı'nda da şans bulan ve iki ayağını da kullanabilen Szalai, stoperin yanında sol bekte de oynayabiliyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un da çok istediği futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrollerinin ardından da 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin, bu transferin ardından Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'la da yollarını ayırması ön görülüyor.






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