Fenerbahçe 1-1 Konyaspor maçı, golleri izle

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi.Konyaspor, 33. dakikada Adis Jahovic'in VAR izlemesi sonrası gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. 36. dakikada Moryke Fofana, Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe, bu gole 45+1'de Jailson ile cevap verdi ve ilk devre 1-1 sona erdi.Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 24'e, Konyaspor ise 34'e yükseltti.Fenerbahçe, gelecek hafta Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor karşısında ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.Ülker Stadı'nda oynanan maçta Yanal, hafta içi UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rus ekibi Zenit'i 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inden üç ismi değiştirdi.Zenit maçında ilk 11'de yer alan oyunculardan, kaleci Harun Tekin ve Eljif Elmas yedekler arasında oturdu, sarı kart cezalısı Mauricio Isla da kadroda yer almadı. Yanal, bu isimlerin yerine kaleci Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Miha Zajc'ı görevlendirdi.Fenerbahçe'nin yeni transferi Sloven oyuncu Zajc, ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı. Ara transfer döneminde takıma dahil edilen Sloven orta saha oyuncusu, ilk sınavını Atiker Konyaspor karşısında verdi.Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, sağ bek göreviyle sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takımda genel olarak orta sahanın sağında forma giyen Dirar, bu sezon ilk kez sağ bek olarak 11'de sahada yer aldı.Fenerbahçeli bir grup taraftar, karşılaşmadan önce eski teknik direktörleri Aykut Kocaman'a çiçek verdi. Kadıköy'e 9 ay sonra bu sefer rakip olarak gelen Kocaman, maçtan önce taraftarların çiçek hediyesini kabul etti.Fenerbahçe, Atiker Konyaspor karşısına 4 eksik futbolcuyla çıktı. Tolgay Arslan hem sakatlığı hem de kırmızı kart cezalısı olduğu için kadroda yer almadı. Kart cezaları bulunan Mauricio Isla ve Roberto Soldado'yla sakatlığı bulunan Mehmet Ekici de bu maçta forma giyemedi.Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımında geçen haftaya göre tek değişiklik yaptı. Kocaman, sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner'in yerine ilk 11'de Moryke Fofana'ya şans tanıdı.Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza, Atiker Konyaspor ile oynanan maçı locadan izledi.Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Alex de Souza, Sarı-lacivertli kulübü ziyaret etmişti. Alex, Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile Kadıköy'de oynadığı maçı da locadan takip etti. Taraftarın yoğun ilgisi ve destek tezahüratları ile karşılaşan Alex, tribünleri selamlayarak karşılık verdi.Fenerbahçe, mücadeleye seyircisinin de coşkusuyla birlikte etkili başlamak istedi. Kanatlardan Valbuena'yı kullanarak başlayan sarı lacivertliler, özellikle Valbuena'nın çabasıyla ceza sahasına ortalar yaptı ancak istediği fırsatları bulamadı.Fenerbahçe, 11. dakikada yeni transferi Miha Zajc'ın etkili şutuyla gole yaklaştı ancak Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, başarılı bir plonjonla golü engelledi.13. dakikada Martin Skrtel'in Konyaspor'un Makedon savunmacısı Zhuta'ya yaptığı müdahalede hakem Fırat Aydınus sarı kart çıkardı. Konyasporlu oyuncular, bu pozisyona kırmızı kart itirazında bulundu.İlk 15 dakika geçildikten sonra mücadelede tempo giderek düşmeye başladı. Kanatlardan ataklarını sürdürmeye çalışan Fenerbahçe, 24. dakikada penaltı bekledi. Slimani'nin sol kanattan açtığı ortada Jailson ile Konyaspor'un sol beki Zuta birlikte topa yükseldi ve Jailson yerde kaldı. VAR hakemleri ile görüşen maçın hakemi Fırat Aydınus, ardından pozisyonu kendisi izledi. VAR monitörlerinden pozisyonu izleyen Aydınus, oyunu devam ettirdi.Konyaspor, 33. dakikada Adis Jahovic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Sağ kanatta taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Adis Jahovic, Sadık Çiftpınar'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca, hakem Fırat Aydınus VAR sistemi uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek Adis Jahovic'i direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.Konyaspor, 10 kişi kalmasından 3 dakika sonra öne geçti. Hızlı gelişen atakta kendi yarı sahasında topla buluşan Deni Milosevic, Martin Skrtel'i ekarte ederek pasını Moryke Fofana'ya aktardı. Hızla ilerleyen Moryke Fofana ceza alanına girer girmez Sadık Çiftpınar'ı ekarte ederek sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Volkan Demirel'in yanından ağlarla buluşturdu.Fenerbahçe, golden sonra Konyaspor kalesine müthiş bir baskıda bulundu. Tempoyu artıran Fenerbahçe, 45. dakikada Jailson ile eşitliği sağladı. Victor Moses'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Nabil Dirar'ın bekletmeden ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Jailson'un ön direkte yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak Serkan Kırıntılı'nın yanından uzak köşede ağlarla buluştu.İlk yarı bu golle birlikte 1-1 sona erdi.Fenerbahçe, ikinci yarıya da üstünlük sayısı bulmak için coşkulu ve tempolu başladı. 46'da Zajc'ın etkili ortasına vuran olmayınca gol gelmedi. 48'de Slimani'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Zajc, istediği gibi vuramayınca bir kez daha Fenerbahçe, bir fırsattan yararlanamadı.Sarı lacivertlilerin baskısı, her dakika artan bir baskıyla oynamaya başladı ancak kalabalık ve derinde kalan Konyaspor savunması, kaleci Serkan Kırıntılı'nın da başarılı kurtarışlarıyla skorun değişmesine mani oldu.62'de Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuna ilk müdahalesini yaptı ve Miha Zajc'ın yerine Andre Ayew oyuna dahil oldu. Fenerbahçe, baskısını her geçen dakika artırdı ancak Konyaspor savunmasını aşamadı. Sürekli kanatlardan yapılan ortalarla Konyaspor savunmasının üstüne giden Fenerbahçe, Andre Ayew ile 70. dakikada gole çok yaklaştı. Nabil Dirar'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Andre Ayew'in altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda Serkan Kırıntılı güçlükle köşeden topu kornere çeldi.Kontraataklarla Fenerbahçe kalesinde zaman zaman gol arayan Konyaspor, 72'de Deni Milosevic'in ceza alanı dışından attığı şutla gole yaklatı ancak Volkan Demirel'i aşamadı.74'te Konyaspor, ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi ve Abdou Razack Traore'nin yerine Mustapha Yatabare oyuna dahil oldu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, son 10 dakikalık bölümde önce Moses yerine Alper Potuk'u, ardından Jailson yerine Eljif Elmas'ı oyuna sürdü. Aykut Kocaman ise Fofana yerine Opanasenko'yu oyuna dahil etti.Fenerbahçe, 85. dakikada Valbuena'nın ortasında Alper Potuk ile golü buldu. Yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.Mücadelenin 4 dakika uzatmasıyla birlikte kalan 9 dakikasında Fenerbahçe, skoru değiştirme çabasında olmasına rağmen Konyaspor savunmasını aşamadı ve Kadıköy'de mücadele 1-1 sona erdi.11. dakikada Dirar'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Zajc'ın sol ayağıyla arka direğe vuruşunda kaleci Serkan topu son anda çeldi. Atağın devamında Atiker Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.36. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Skrtel'in orta sahadaki hatasıyla topu kapan Milosevic, topu arkadan bindiren Fofana'ya aktardı. Rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topla savunmanın üzerine giden Fofana'nın, Sadık Çiftpınar'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine girerek arka direğe yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.43. dakikada Valbuena'nın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Slimani'nin kafa vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.45+1. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Dirar'ın sağdan etkili ortasına ön direkte şık bir dokunuş yapan Jailson'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Valbuena, topu altıpasın soluna koşu yapan Slimani'ye aktardı. Slimani'nin tek pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Zajc, meşin yuvarlağı farklı şekilde auta gönderdi.67. dakikada Valbuena'nın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşuna altıpasın önünde iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.70. dakikada Dirar'ın sağdan etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Ayew'in kafa vuruşunda kaleci Serkan topu son anda kornere çeldi.72. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından yerden vuruşunda kaleci Volkan topu iki hamlede kontrol etti.82. dakikada Dirar'ın etkili ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.: Ülker: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu: Volkan Demirel, Dirar, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson (Dk. 84 Eljif Elmas), Zajc (Dk. 62 Ayew), Moses (Dk. 82 Alper Potuk), Valbuena, Slimani: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore (Dk. 75 Yatabare), Milosevic (Dk. 90+3 Uğur Demirok), Fofana (Dk. 83 Opanasenko), Jahovic: Dk. 36 Fofana (Atiker Konyaspor), Dk. 45+1 Jailson (Fenerbahçe): Dk. 33 Jahovic (Atiker Konyaspor): Dk. 13 Skrtel, Dk. 74 Sadık Çiftpınar, Dk. 90+2 Alper Potuk (Fenerbahçe), Dk. 29 Skubic (Atiker Konyaspor)