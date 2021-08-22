Fenerbahçe 0-0 Antalyaspor, yorumcular ne dedi?

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında ilk yarısı 0-0 biten mücadeleyi Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu, Metin Tekin, Volkan Demirel, Feyyaz Uçar, Tugay Kerimoğlu ve Önder Özen değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Adana'da kazanılan bir 3 puan, seyirciye bir özlem var ama muhtemelen HES kodu, aşı testine adapte olunduğunda 25 bin gelir Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe maçı tek kaleye çevirdi ama pozisyon bulamadı. Güzel diyebileceğimiz bir gol vardı, hakemden döndü. Güven çok önemli bir oyuncuda ama şımarıklığa götürürseniz, Altay'ın yaptığı hatadan bahsediyorum, çıktı ve elinden kaçırdı. Daha sonra ciddiyet geldi, müthiş çıkardı. Bir eyvah diyen daha vardı, Halil hocaydı. Yardımcı bayrak kaldırdı, düdük çal. Tisserand oyuncuya geldi, itti veya ayağına değdi, ben aradım bulamadım, yardımcı bayrak kaldırdı, hakem de gördü. Kulaklıktan faul de demiştir, düdüğü ağzına götürdü, vazgeçti, bir daha götürdü, bir tahmin yaptı. Hakem tahmin yapmaz. Gördün, ya uy ya da tahmin yürütme. Tahmin yürüterek, gol olmaz diye devam ettirme. Pozisyon auta gitse kesinlikle aut verecekti. Ne oldu da yardımcıya uydun? VAR hakemi müdahale edemez, yardımcı temas gördüm demiştir. Açısı doğru, oyuncuya faul olmadığını tespit ediyor, yardımcıyı görüyor, ısrarla bir bayrak, düdüğü götürecekken indiriyor, bir daha götürüyor, Gustavo çat diye vuruyor çatala gidiyor. Antalya'da bir tane oyunu bırakan yoktu. Top ağlara gittikten sonra Boffin'in de bir isyanı vardı. Fenerbahçe'nin normal golü iptal edildi.



ERMAN TOROĞLU



Antalyaspor kaleciden oyun kuruyor. Çok acayip işler yapıyor. O kadar toplar kaptırdılar ki Fenerbahçe hücum yapmadan Antalyaspor hücum yaptırdı. Fenerbahçe faydalanamadı. En az 5 pozisyonda kaleci ve defans Fenerbahçe'ye verdi.



Fenerbahçe bir türlü oyunu kuramıyor. Çok top kaybı var. İki takımda da var. Yani, Süper Lig maçı gibi değil de 1. Lig maçı gibi bir maç oluyor. Pek Süper Lig'e benzemiyor maç, kalite olarak. Bir alt kademe maçı. Altay'ın yaptığı hata, iki tane pozisyon var. Birinde Fenerbahçe'nin golü var. Birinde Altay rakibine bir hareket yaptı mı? Bir tuhaf geldi o pozisyonlar. Bunlar haricinde dişe dokunur bir şey yok. Sosa yok, bu takımda Mesut Özil yok. Mesut Özil çıkmadıysa, teknik direktör oynatmıyor lafını kabul etmem. Demek ki Mesut Özil bu takıma giremiyor. Sahada yerini alamıyorsa, ben teknik direktöre değil Mesut Özil'e bakarım, demek ki giremiyor. Ne fiziki eksiklik ya, önce bu maçı al. Sonra o maça bakarsın. Bilmiyorum. Karpuz mu futbolcu, futbolcu oynayarak olur. Szalai'yi de oynatmasana, o maçı düşün.



Fenerbahçe yine Gustavo ile mücadele ediyor, arka tarafta Szalai müthiş oynuyor. Yapıştırıcı gibi, nerede açık var oraya gidiyor. Ne var ne yok oynuyor.



VOLKAN DEMİREL



Oyun Antalyaspor yarı alanında ama Antalyaspor daha etkili pozisyonlar buldu. Fenerbahçe arka üçlüsü yakın oynuyor, doğru yapıyorlar. Antalyaspor kaptığı toplarla kaleye gidiyor. Fenerbahçe uzun toplardansa kısa toplarla oynarsa daha çok pozisyon bulur. Fenerbahçe değişikliklerle ikinci yarıya başlar. Bu değişiklikler de topu yere indirmek için yapılacaktır.



FEYYAZ UÇAR



Fenerbahçe'nin ofansta futbol aklı eksik. İrfan Can yokken Mesut oynamalı. Muhammed de ilk defa oynuyor. Oraya yetenekli oyuncu lazım. Önde baskı yapıyorlar ama ileride pozisyon hazırlayacak bir ayak lazım. Kontralarda zorlanıyorlar ama Fenerbahçe savunmasında sıkıntı yok.



TUGAY KERİMOĞLU



Antalyaspor katı savunma yapıyor, kontrayla sonuca gitmek istiyor. Fenerbahçe'de bireysel yeteneğe sahip özel bir Mesut sahada olmalı. Bekleyip göreceğiz.



ÖNDER ÖZEN



Farklı bir kadro. Sezonun ilerleyen haftalarında bence bir daha görmeyeceğimiz bir 11 bu. Min-Jae çok güçlü bir oyuncu. Ancak çabuk oyuncular karşısında nasıl olacak göreceğiz. Fenerbahçe'de 3'lü daha iyi olacak gibi hissediyorum. Topa ritim vermekte sıkıntı çeken bir Fenerbahçe gördük, bu doğru. Ancak işaretler olumlu. Yeni transferler geldiğinde daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğiz gibi geldi. Tisserand, Szalai ve Kim'i önde gördük. Bunu beğendim. Pasör ve biraz da driblingi olan bir orta saha gerekli olabilir gibi. O oyuncu da bence İrfan Can olur.



METİN TEKİN



10 dakikalık bir kısım oldu, o kısımda stoperler öne çıktı ve topu hızlıca geri kazandı. Fenerbahçe'nin santrforu yok yine. Samatta fazla kıpırdandı. Merkezi çok boşalttı. Pereira'nın bir orta saha isteği var sanırım. Sosa eskisi kadar öne gidip pozisyon alacak durumda mı, tartışılır.



