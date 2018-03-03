  •  
    Ali Koç'un gündeme damga vuran videosu
  •  
    "Teknik direktör için üç ADAY belirlenmiştir.."
  •  
    Büyüka'dan Koç iddiası; "Yine 50 bin kişi olacak"
  •  
    Koç'un başkan olması sonrası Galatasaray?
  •  
    Denizli'den Koç gerçeği; "Çok sinirlidir ama..."

Fenerabahçe Doğuş, Madrid'i fethetti!

THY Euroleague'de Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Real Madrid'i 86-83 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Fenerabahçe Doğuş, Madrid'i fethetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2018 01:09
İlgili Haberler
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'i 86-83 yendi.

Fenerbahçe Doğuş, 24. maçında 17. galibiyetini elde etti. Real Madrid ise 10. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın ilk periyodu 20-20 eşitlikle geçilse de soyunma odasına ev sahibi Real Madrid, 45-40 üstün girdi.

Üçüncü çeyreği 68-65 önde tamamlayan Fenerbahçe Doğuş, son periyotta İspanya ekibi karşısında üstünlüğünü koruyarak mücadeleden 86-83 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Fenerbahçe Doğuş'tan Kostas Sloukas oldu. Ev sahibi ekipte ise Jaycee Carroll 15 sayı üretti.

Salon:  Wizink Center

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Matej Boltauzer (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan)

Real Madrid: Causeur 4, Randle, Randolph 9, Fernandez 9, Doncic 14, Reyes 7, Campazzo 11, Ayon 9, Yusta, Carroll 15, Tavares 1, Taylor 4

Fenerbahçe Doğuş: Thompson 6, Melli 5, Melih Mahmutoğlu, Wanamaker 2, Sloukas 20, Nunnally 16, Guduric 3, Vesely 2, Kalinic 7, Ali Muhammed 3, Ahmet Düverioğlu 5, Datome 17

1. Periyot: 20-20

Devre: 45-40

3. Periyot: 65-68

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için