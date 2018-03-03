Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'i 86-83 yendi.
Fenerbahçe Doğuş, 24. maçında 17. galibiyetini elde etti. Real Madrid ise 10. mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmanın ilk periyodu 20-20 eşitlikle geçilse de soyunma odasına ev sahibi Real Madrid, 45-40 üstün girdi.
Üçüncü çeyreği 68-65 önde tamamlayan Fenerbahçe Doğuş, son periyotta İspanya ekibi karşısında üstünlüğünü koruyarak mücadeleden 86-83 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Fenerbahçe Doğuş'tan Kostas Sloukas oldu. Ev sahibi ekipte ise Jaycee Carroll 15 sayı üretti.
Salon: Wizink Center
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Matej Boltauzer (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan)
Real Madrid: Causeur 4, Randle, Randolph 9, Fernandez 9, Doncic 14, Reyes 7, Campazzo 11, Ayon 9, Yusta, Carroll 15, Tavares 1, Taylor 4
Fenerbahçe Doğuş: Thompson 6, Melli 5, Melih Mahmutoğlu, Wanamaker 2, Sloukas 20, Nunnally 16, Guduric 3, Vesely 2, Kalinic 7, Ali Muhammed 3, Ahmet Düverioğlu 5, Datome 17
1. Periyot: 20-20
Devre: 45-40
3. Periyot: 65-68
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Fenerbahçe Doğuş, 24. maçında 17. galibiyetini elde etti. Real Madrid ise 10. mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmanın ilk periyodu 20-20 eşitlikle geçilse de soyunma odasına ev sahibi Real Madrid, 45-40 üstün girdi.
Üçüncü çeyreği 68-65 önde tamamlayan Fenerbahçe Doğuş, son periyotta İspanya ekibi karşısında üstünlüğünü koruyarak mücadeleden 86-83 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Fenerbahçe Doğuş'tan Kostas Sloukas oldu. Ev sahibi ekipte ise Jaycee Carroll 15 sayı üretti.
Salon: Wizink Center
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Matej Boltauzer (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan)
Real Madrid: Causeur 4, Randle, Randolph 9, Fernandez 9, Doncic 14, Reyes 7, Campazzo 11, Ayon 9, Yusta, Carroll 15, Tavares 1, Taylor 4
Fenerbahçe Doğuş: Thompson 6, Melli 5, Melih Mahmutoğlu, Wanamaker 2, Sloukas 20, Nunnally 16, Guduric 3, Vesely 2, Kalinic 7, Ali Muhammed 3, Ahmet Düverioğlu 5, Datome 17
1. Periyot: 20-20
Devre: 45-40
3. Periyot: 65-68
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