Fenebahçe'den Oussama İdrissi hamlesi

Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in bonservisini hemen almak için QPR ile pazarlık yaparken, alternatif isimleri de gündemine aldı. Kanarya, Sevilla forması giyen Oussama İdrissi'yi kiralamak için harekete geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenebahçe'den Oussama İdrissi hamlesi
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21 Ocak 2021 12:43
Stopere Attila Szalai'yi transfer eden, Mesut Özil ile son yılların en büyük bombasını patlatmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin durmaya hiç niyeti yok. Sarı-Lacivertliler, Perotti'nin sakatlığı sonrası kanat oyuncusu almak için kollar sıvanmıştı. Yönetim, yeni sezon için anlaştığı Bright Osayi-Samuel'i hemen kadroya katmak adına QPR ile pazarlıklara devam ediyor. Ancak bir yandan da alternatif isimler belirlendi. Bunların başına Oussama İdrissi geliyor. Yıldız futbolcu, sezon başında Alkmaar'dan Sevilla'ya 12 milyon Euro'ya transfer oldu. Ancak 24 yaşındaki kanat oyuncusu özellikle son haftalarda kulübeye mahkum kaldı ve hiç süre alamadı.

Opsiyon olabilir

Sevilla'nın kiralamayı planladığı İdrissi için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, kanat sorununu sezon sonuna kadar Faslı futbolcu ile giderip, yeni sezondan itibaren Osayi-Samuel ile yola devam etmeyi planlıyor. Ancak her ihtimale karşı İdrissi'nin kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu da koyulması bekleniyor. 

 



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