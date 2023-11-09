Fenebahçe'de 6 numara transferinde A ve B planı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı, orta sahada ciddi bir sıkıntı yarattı. Yönetim, ocak ayına bıraktığı '6 numara' transferi için adayları belirlemeye başladı.

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Fenebahçe'de 6 numara transferinde A ve B planı
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09 Kasım 2023 09:32
Son güncelleme 09 Kasım 2023 09:34
6 numara arayışında olan Fenerbahçe, daha önce de peşine düştüğü Salih Özcan'dan vazgeçmedi. Fred'in sakatlığı sonrası orta sahada yaşanan sıkıntı, Sarı-Lacivertliler'in yıldız ismi yeniden radarına almasını sağladı.Ocak ayında, Alman devinin orta saha oyuncusu için yeniden bir girişim yapılacak. Öte yandan Sarı-Lacivertli ekip, bir diğer gözdesi Rade Krunic için de Serie A devinin kapısını bir kez daha çalmayı planlıyor.  

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