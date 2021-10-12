Fenebahçe Beko, Almanya'dan üzgün dönüyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 84-70 yenildi.



Sezona Kızılyıldız galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, Panathinaikos OPAP'ın ardından ALBA Berlin maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Alman temsilcisi ise bu sezon ilk galibiyetini elde etti.



Salon: Mercedes-Benz Arena



Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya), Ioannis Foufis (Yunanistan)



ALBA Berlin: Da Silva 22, Smith 3, Delow 2, Sikma 13, Zoosman 7, Lo 21, Mattisseck 2, Schneider 5, Olinde 9, Blatt



Fenerbahçe Beko: Shayok 2, Henry 6, Pierre 9, Vesely 6, Booker 7, Metecan Birsen, İsmet Akpınar 6, Melih Mahmutoğlu 4, De Colo 15, Guduric 3, Ahmet Düverioğlu 12



1. periyot: 18-19



Devre: 27-35



3. periyot: 57-53



