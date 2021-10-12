Fenebahçe Beko, Almanya'dan üzgün dönüyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ALBA Berlin deplasmanından yenilgiyle ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenebahçe Beko, Almanya'dan üzgün dönüyor
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12 Ekim 2021 22:46
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 84-70 yenildi.

Sezona Kızılyıldız galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, Panathinaikos OPAP'ın ardından ALBA Berlin maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Alman temsilcisi ise bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Salon: Mercedes-Benz Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya), Ioannis Foufis (Yunanistan)

ALBA Berlin: Da Silva 22, Smith 3, Delow 2, Sikma 13, Zoosman 7, Lo 21, Mattisseck 2, Schneider 5, Olinde 9, Blatt

Fenerbahçe Beko: Shayok 2, Henry 6, Pierre 9, Vesely 6, Booker 7, Metecan Birsen, İsmet Akpınar 6, Melih Mahmutoğlu 4, De Colo 15, Guduric 3, Ahmet Düverioğlu 12

1. periyot: 18-19

Devre: 27-35

3. periyot: 57-53


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