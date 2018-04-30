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Fellaini'den Galatasaray ve Beşiktaş'a kötü haber!

Transfer döneminde ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Marouane Fellaini'den transfer ümitlerini azaltan bir açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fellaini'den Galatasaray ve Beşiktaş'a kötü haber!
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30 Nisan 2018 20:28
Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı orta saha Marouane Fellaini, kendisiyle ilgilendiği iddia edilen Galatasaray ve Beşiktaş'ı üzecek açıklamalarda bulundu.

''GELECEK SEZON...''

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fellaini, Arsenal'i yendikleri maçın ardından ''Bizim için çok iyi bir galibiyet oldu. Gelecek sezon bizim için çok önemli. Mourinho'nun üçüncü senesi olacak ve ligi kazanmaya çalışacağız.'' diyerek Manchester United'da kalacağının sinyallerini verdi.

MOURINHO, KALMASINI İSTİYOR

Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho ise geçtiğimiz günlerde ''Fellaini bizim için çok önemli bir oyuncu'' diyerek futbolcuyu takımda tutmak istediğini söylemişti.

5 sezondur Manchester United forması giyen Belçikalı futbolcu, bu sezon toplam 22 maça çıkarken 5 gol ve 1 asist üretti.



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