Fellaini'den Galatasaray ve Beşiktaş'a kötü haber!

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı orta saha, kendisiyle ilgilendiği iddia edilenveı üzecek açıklamalarda bulundu.Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fellaini, Arsenal'i yendikleri maçın ardından ''Bizim için çok iyi bir galibiyet oldu. Gelecek sezon bizim için çok önemli. Mourinho'nun üçüncü senesi olacak ve ligi kazanmaya çalışacağız.'' diyerek Manchester United'da kalacağının sinyallerini verdi.Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho ise geçtiğimiz günlerde ''Fellaini bizim için çok önemli bir oyuncu'' diyerek futbolcuyu takımda tutmak istediğini söylemişti.5 sezondur Manchester United forması giyen Belçikalı futbolcu, bu sezon toplam 22 maça çıkarken 5 gol ve 1 asist üretti.