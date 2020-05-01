Fellaini ve Witsel'den eski kulübüne para yardımı

Belçika'nın Standard Liege kulübü maddi sıkıntılar nedeniyle küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı ancak imdadına eski futbolcuları yetişti.Standard Liege'in yetiştirdiği yıldız isimlerden Maroanne Fellaini ile Axel Witsel kulüpleri için yüklü miktarda bağış yaptı. Belçika basınının haberlerinde göre Fellaini'nin 3 milyon euro, Axel Witsel'in ise 1,5 milyon euro'yu kulübe borç olarak verdiği iddia edildi.Haberlerde ayrıca Standard Liege'in Maurice Dufrasne Stadyumu'nu oluşturulan fon ile satmak istediği de kaydedildi. Kulübe yakın iş adamlarının bağışlarından oluşan fon ile stadyumun satılacağı ve kulübe kiralanarak sıcak para girişi sağlanmaya çalışıldığı öne sürüldü.Standard Liege'in 5 Mayıs'ta gireceği denetimde gerekli şartları yerine getirmediği takdirde küme düşürüleceği belirtiliyor.