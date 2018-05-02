Fellaini: ''10 kere yeni sözleşme isteyemem!''

Manchetser United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Marouane Fellaini, basına yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıl sözleşme istediğini fakat reddedildiğini söyledi.İngiliz basınına konuşan 30 yaşındaki Belçikalı yıldız, kendisine yeni sözleşme teklif etmeyen Kırmızı Şeytanların bu karardan sonra pişman olacağını iddia etti.Belçikalı futbolcu, ''Geçen sene teknik direktöre gidip yeni sözleşme istediğimi söyledim. Ardından ikinci bir görüşme yaptık. 10 kere yeni sözleşme isteyecek değilim. Takım için önemli bir oyuncu oldum. Bugünlerde iyi bir futbolcunun değeri en az 50 milyon Euro. Kulüp bunu biliyor. 30 yaşındayım ve sözleşmemin son senesinde Manchester United ile görüşüyorum. Benimle ilgilenen birkaç kulüp var. Neler olacak, bekliyorum.'' sözlerini kullandı.Fellaini, İngiliz temsilci tarafından teklif gelmesi dahilinde en az 2 yıllık kontrat talep ediyor. United ise 30 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık kontrat yapmak istediği iddia ediliyor.Fellaini, Manchester United forması ile bu sezon oynadığı 22 karşılaşmada 5 gol atıp 1 de asist yaptı.