Feliz Sanchez: "Kolayca mağlup olduk"

Katar Teknik Direktörü Felix Sanchez, Ekvador'a 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Feliz Sanchez: 'Kolayca mağlup olduk'
Katar Teknik Direktörü Felix Sanchez, Ekvador'a 2-0 yenildikleri 2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Felix Sanchez'in sözleri:

"Geliştirmemiz gereken çok nokta var. Bahanemiz yok. Çok kötü oynadık. Oyuncularım çok gergindi. Ekvador'un kolayca kazanmasına izin verdik."

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador11002023
2Hollanda00000000
3Senegal00000000
4Katar100102-20
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