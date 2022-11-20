Feliz Sanchez: "Kolayca mağlup olduk"
Katar Teknik Direktörü Felix Sanchez, Ekvador'a 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.
Katar Teknik Direktörü Felix Sanchez, Ekvador'a 2-0 yenildikleri 2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçının ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Felix Sanchez'in sözleri:
"Geliştirmemiz gereken çok nokta var. Bahanemiz yok. Çok kötü oynadık. Oyuncularım çok gergindi. Ekvador'un kolayca kazanmasına izin verdik."
İşte Felix Sanchez'in sözleri:
"Geliştirmemiz gereken çok nokta var. Bahanemiz yok. Çok kötü oynadık. Oyuncularım çok gergindi. Ekvador'un kolayca kazanmasına izin verdik."
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|Av.
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|1
|Ekvador
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|2
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|3
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|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|3
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|4
|Katar
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
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