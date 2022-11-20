Feliz Sanchez: 'Kolayca mağlup olduk'

Katar Teknik Direktörü Felix Sanchez, Ekvador'a 2-0 yenildikleri 2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçının ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Felix Sanchez'in sözleri:



"Geliştirmemiz gereken çok nokta var. Bahanemiz yok. Çok kötü oynadık. Oyuncularım çok gergindi. Ekvador'un kolayca kazanmasına izin verdik."



