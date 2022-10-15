Felix Atletico'dan ayrılmak istiyor

Atletico Madrid'in Portekizli yıldızı Joao Felix'in takımdan ayrılmak istediği belirtildi.



İspanyol basınından Marca'nı haberine göre, Felix'in Atletico'daki durumundan memnun olmadığı ve ayrılmak için girişimlerde bulunmaya başladığı belirtildi. 21 yaşındaki oyuncunun Perşembe gecesi menajer Jorge Mendes'le bir restorande bir araya geldiği ortaya çıktı.



Felix'in Club Brugge ile Şampiyonlar Ligi'nde golsüz berabere kaldıkları maçta süre almaması sonrası ayrılmayı kesin olarak kafasına koyduğu ifade edildi.



3 yıldır Atletico Madrid'de forma giyen Joao Felix, 2019'da Benfica'dan 127 milyon euroya transfer edilmişti. Felix'in serbest kalma maddesi ise 350 milyon euro olarak belirlenmişti.





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