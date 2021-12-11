Felipe Sanchez Mateos: 'Kendi oyunumuzdan uzaklaştık'

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup olan VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmaya iyi başladıklarını vurgulayan Mateos, "İlk dakikada golü de bulduk. İlk yarının 1-1 bitmesi bize ritim kaybettirdi. İkinci yarıya yine iyi başladık. Rakip sahaya çok gittik. Ani ataktan yediğimiz bir gol oldu. Rakip sahada üretken olamadık. Üçüncü golden sonra ise 10 kişi kaldık ve sistemi değiştirerek 3'lü savunmaya döndük. Moral olarak geri düşünce 4. golü de kalemizde gördük." şeklinde konuştu.



Ligde üst üste 3 mağlubiyet yaşadıklarını ifade eden Felipe Sanchez Mateos, "Sezon başında oyunu domine eden anlayışımızdan uzaklaştığımız için bu durumdayız. Belki bu dönemde aldığımız bazı iyi sonuçlar da eksiklerimizin üzerini kapattı. Bir yerlerde mutlaka bir eksiklik var. Kendi oyunumuzdan uzaklaştık. Kendi oyun kimliğimize dönmek zorundayız. Bizi farklı kılan bu. Tüm analizleri ve çalışmaları yapıyoruz. Ümit ediyorum ki bir şeyleri değiştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.









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