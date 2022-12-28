Felipe'nin paylaşımı Beşiktaş'ı heyecanlandırdı

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Felipe için tüm şartları zorlarken, yıldız oyuncunun yaptığı bir paylaşım siyah-beyazlıları heyecanlandırdı. Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sırlarda yer alan Felipe,mesajını paylaştı. Sambacının bu paylaşımıyorumlarını da beraberinde getirdi.Brezilyalı stoper İspanyol ekibinde fazla şans bulamamasından dolayı ayrılmayı kafasına koydu. Felipe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. El Mundo Deportivo'dan derlenen habere göre, Felipe Wolves'a transferi gündemden kalktı. Avrupa'dan tek resmi teklifi Beşiktaş gönderdi. Siyah-beyazlıların ara dönemde renklerine katmak istiyor. Tecrübeli stopere teklif edilecek senelik ücretin de 900 bin ile 1 milyon euro arasında olacağı kaydedildi.Brezilyalı oyuncu milli takımda 2 kez forma şansı buldu. Felipe, bu sezon 2 maçta forma şansı buldu. Bu mücadelelerde 90 dakikayı sahada tamamladı. Piyasa değeri 3 milyon euro olarak biliniyor.