Felipe Melo'ya Arjantin'den transfer teklifi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun kapısı, Arjantin devi tarafından çalındı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Felipe Melo'ya Arjantin'den transfer teklifi
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30 Mart 2021 17:24
Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo, kulübüyle yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor.

Brezilya basınının haberine göre; Palmeiras'ta forma giymek istediğini belirten Melo, yönetimden 2 yıllık yeni bir kontrat istedi. Yönetimin de 37 yaşındaki futbolcu ile sözleşme uzatmak istediği ancak 2 yıllık isteği fazla bulduğu aktarıldı.

Öte yandan kontrat görüşmeleri sürerken Melo, Arjantin devi Boca Juniors'tan da teklif aldı. Boca; Melo'ya 2 yıllık sözleşme sunarken, maaşında indirime gitmesi gerektiğini de belirtti.



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